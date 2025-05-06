“أبل” تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات

قدمت شركة التكنولوجيا الأميركية أبل طلبًا للاستئناف على قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة يلزمها بإجراء تغييرات جذرية في قواعد متجر تطبيقاتها “App Store”.

وصدر القرار في قضية متعلقة بشركة “Epic Games”، والتي كانت اشترطت في الأصل على “أبل” السماح للتطبيقات بإضافة روابط لخيارات دفع خارجية في متجر التطبيقات، إلا أن “أبل” قررت فرض عمولة بنسبة 27% على هذه المشتريات.

والآن يبدو أن “أبل” قدمت طلبًا للاستئناف على القرار القضائي الصادر ضدها الأسبوع الماضي، والذي اعتبر بعض قواعد متجر “App Store” مناهضة للمنافسة، بحسب تقرير لموقع “The Verge” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وكان القاضية إيفون غونزاليس أمرت، في قرارها ضد “أبل” الصادر الأسبوع الماضي، الشركة بإلغاء أي عمولات مفروضة على العمليات الشراء الخارجية على الفور.

وإضافة إلى هذا، فقد ألزم القرار “أبل” بإلزالة القيود حول طريقة عرض روابط الدفع الخارجية داخل التطبيقات في متجر “App Store”.

وبعد صدور القرار الأسبوع الماضي، قالت “أبل” إنها تُعارضه بشدة، لكنها ستلتزم به وستُقدّم طلب استئناف.

وبالفعل فقد طبّقت شركة أبل تغييرات على قواعد متجر التطبيقات الأسبوع الماضي كنوع من الامتثال للقرار، وأصدرت يوم الاثنين إشعارًا رسميًا بالطعن عليه.

لكن البت في الطعن الذي قدمته “أبل” قد يستغرق بعض الوقت. وفي الوقت الحالي، يُسمح للتطبيقات بربط المستخدمين بمنصات خارجية لإجراء مدفوعات مثل شراء الاشتراكات وغيرها.

العربية نت