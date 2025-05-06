“لا يوجد ما يدعو الي القلق لأن الوزارة تحتفظ بخطة وبدائل” .. وزارة الطاقة والنفط توضح توالي استهداف مستودعات الوقود ببورتسودان

وزارة الطاقة والنفط توضح مسلسل العمليات الإرهابية التي توالت على العاصمة الادارية بورتسودان منذ أمس الأول حيث تم صباح اليوم إستهداف مقر المستودعات الخاصة بشركات توزيع الوقود بورتسودان وذلك قبل اخماد نيران هجوم الأمس على المستودعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة وتؤكد الوزارة تعرض مستودع شركتي أويل انرجي و النيل للبترول المحدودة لهجوم بمقذوفات أدت الي إشتعال الحريق في المنطقة المكتظة بخزانات الوقود مما يؤكد تعمد العدو لاحداث دمار شامل في المنطقة ، وتؤكد الوزارة ان عمليات الإطفاء تجري من قبل شرطة الدفاع المدني لاحتواء الحريق للحد من إنتشاره لتجنب حدوث كارثة بالمنطقة التي تعد وسط المدينة.

وتطمئن الوزارة المواطنين الكرام بانسياب الوقود بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو الي القلق لأن الوزارة تحتفظ بخطة وبدائل مناسبة لتجنب حدوث أزمة في الوقود بالسودان ، مؤكداً مقدرات الشعب السوداني على إعادة الإعمار وبناء ما دمرته المليشيا وأعوانها في أسرع وقت ممكن.