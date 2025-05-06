ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي في اليمن قد أعلنت استسلامها، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف على الفور.

حيث قال ترمب أثناء استقباله رئيس وزراء كندا الجديد كارني “الحوثيون استسلموا.. و أعلنوا التوقف عن الهجمات على السفن في البحر “.

وأضاف ” الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن وقررنا إيقاف الهجمات ضد الحوثيين في اليمن بعد استسلامهم.. وسنصدق وعودهم بأنهم لن يفجروا السفن”.

جريدة الرياض