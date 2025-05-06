عالمية

ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف

2025/05/06
ترمب
ترمب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي في اليمن قد أعلنت استسلامها، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف على الفور.

حيث قال ترمب أثناء استقباله رئيس وزراء كندا الجديد كارني “الحوثيون استسلموا.. و أعلنوا التوقف عن الهجمات على السفن في البحر “.

وأضاف ” الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن وقررنا إيقاف الهجمات ضد الحوثيين في اليمن بعد استسلامهم.. وسنصدق وعودهم بأنهم لن يفجروا السفن”.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/06