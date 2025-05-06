وزير الداخلية يبحث مع والي الخرطوم خطة انتشار قوات الشرطة لتأمين أنحاء الولاية المختلفة

جدد وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على تطهير البلاد من التمرد وفرض هيبة الدولة من اجل إعادة الأمن والاستقرار للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمقر وزارة الداخلية بشارع النيل الخرطوم وذلك بحضور الفريق شرطة أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم.

وأكد الوزير أن معظم الإدارات المتخصصة بالوزارة باشرت مهامها من داخل ولاية الخرطوم بهدف تأمين المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأسواق إلى جانب المساهمة في جهود إعادة إعمار العاصمة.

وفيما يخص ملف الأجانب شدد وزير الداخلية على التزام وزارته بتنفيذ مخرجات ورشة الوجود الأجنبي من خلال تقنين أوضاع الأجانب واللاجئين وفق القانون والعمل على إبعاد المخالفين بالتنسيق مع ولاة الولايات.

من جانبه حيا والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة جهود الشرطة السودانية في حفظ الأمن والاستقرار مثمناً أداء شرطة الولاية التي كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى لانطلاق الحرب.

وأكد أن استئناف وزارة الداخلية لمهامها من داخل الخرطوم يحمل دلالات واضحة على استتباب الأمن بالولاية.

وأوضح الوالي أن اللقاء جاء في إطار التشاور مع قيادة الشرطة لوضع خطط انتشار أمني فعالة بهدف تأمين الولاية ومكافحة الظواهر السالبة. مشيراً إلى استعداد حكومته ولجنة أمن الولاية للتعاون الكامل مع وزارة الداخلية وتوفير كل المعينات اللازمة لتمكين الشرطة من أداء دورها.