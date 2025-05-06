الفنان جمال فرفور يكتب لرئيس مجلس السيادة: (تابعنا بكل فخر قراراتكم, لن نقول لكم قول المرجفين اذهبوا فقاتلوا انا ها هنا قاعدون ولكن نقول لكم قول الفخر ووعد الرجال إنا معكم وخلفكم فارموا بنا حيث شئتم فخلفكم شعب كامل)

نشر الفنان السوداني, المعروف جمال مصطفي “فرفور”, تدوينة عبر حساب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التدوية جاءت بعد ساعات قليلة من البيان الذي أصدره مجلس الدفاع والامن بالسودان.

وكتب فنان الشباب, تدوينة دعم من خلالها البيان والقرارات التي صاحبته في لفتة نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه على الصفحة الرسمية.

وخصص الفنان جمال فرفور, تدوينته التي كتبها لرئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة : تابعنا بكل فخر بيان مجلس الدفاع والامن وقراراتكم ، كما تابعنا خطابكم الى الشعب السوداني لن نقول لكم قول المرجفين اذهبوا فقاتلوا انا ها هنا قاعدون).

وأضاف داعماً قرارات مجلس الدفاع: (ولكن نقول لكم قول الفخر والعز ووعد الرجال بأننا نجدد عهدا ساريا ووعدا قاطعا انا معكم وخلفكم فارموا بنا حيث شئتم فخلفكم شعب كامل جيلا يورث جيل).

وختمت الفنان جمال فرفور, تدوينته التي لاقت إعجاب الآلاف من متابعيه على فيسبوك: (والله اكبر ولا نامت اعين الجبناء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين