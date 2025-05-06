شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يشكو من تلقي عروسته “السيرلانكية” لمئات الطلبات على حسابها من سودانيين بعد زواجه منها (ليه يا جماعة الفضاوة دي؟)

عبر ناشط سوداني, عن غضبه وإستيائه الشديد من المئات من مواطنيه وذلك خلال مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد متابعون أن الناشط تزوج قبل أيام من فتاة من دولة سيرلانكا, وسط اهتمام كبير من جمهور مواقع التواصل ببلاده.

وشكى الشاب في مقطع الفيديو من تلقي عروسته للمئات من طلبات المتابعة عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل من سودانيين وسودانيات.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الشاب السوداني, من كميات الطلبات التي تلقتها عروسته على الرغم من أنه لم يكشف عن إسمها, حيث سخر قائلاً: (ليه يا جماعة الفضاوة دي؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين