شاهد بالفيديو.. الفنان الدولي يدخل في وصلة رقص مثيرة مع الممثلة هديل تحت أنظار زوجها “كابوكي”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره بالعاصمة المصرية القاهرة, ظهر فيه المطرب الشاب عبد الخالق الدولي, وهو يقوم بالترويج لإحدى أغنياته الجديدة.

واستعان المطرب الشاب بالممثلة ونجمة السوشيال ميديا هديل, وزوجها الكوميديان المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي “كابوكي”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخل الدولي, في وصلة رقص مثيرة مع الممثلة هديل, تحت أنظار زوجها “كابوكي”, والذي شاركهما الرقص على أنغام الأغنية الجديدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين