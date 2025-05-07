شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)

أثار قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شيبة ضرار, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر ضرار, وهو يخاطب جمع غفير من الحاضرين بمسقط رأسه بمدينة بورتسودان, شرقي السودان.

وفاجأ قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بترديده أشهر أناشيد الروضة في وقت سابق: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور تصرف شيبة ضرار, بسخرية كبيرة وكتب أحد المعلقين: (البلد دي الجاتها تختاها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين