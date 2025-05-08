السعودية.. إغلاق حسابات المدارس ومكاتب التعليم على المنصَّات الرقمية

وجَّهت وزارة التعليم، بإغلاق جميع الحسابات الرسميَّة التابعة للمدارس الحكوميَّة، والمعاهد، ومكاتب التعليم على منصَّات التواصل الاجتماعيِّ، على أنْ يكون النشر فقط عبر الحسابات الرسميَّة لإدارات التعليم بالمناطق.وأكَّدت الوزارة، أنَّه يجب إغلاق جميع الحسابات الرسميَّة التابعة للمدارس والمكاتب التعليميَّة وفق التوجيهات، كما يمكن تغييرها بقنوات داخليَّة رسميَّة للتواصل، ولا يشمل الإغلاق حسابات المعلِّمين الشخصيَّة.

وبشأن البيانات الموجودة على الحسابات المغلقة، نوَّهت إلى أنَّه بعد حذف الحساب قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتَّى يتم إزالة بياناته بالكامل من نتائج البحث، وقد يكون هناك خيار لإرسال طلب إزالة للمنصَّة.

من جهةٍ أُخْرى انطلق تحدِّي المستشار العدلي الذكي، ضمن فعاليات المؤتمر الدوليِّ الثاني للإبداع والتكنولوجيا والاستدامة بجامعة دار الحكمة؛ بهدف تحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنيَّة، واستكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعيِّ في تقديم حلول نوعيَّة تدعم الجهات القضائيَّة والقانونيَّة، بمشاركة 78 طالبًا وطالبةً من طلاب السنوات المتقدِّمة في كليَّات القانون والشريعة من مختلف الجامعات.

وأُتيح للمشاركين فرصة فريدة لخوض تجربة محاكاة عمليَّة لتقديم الاستشارات العدليَّة ضمن بيئة ذكيَّة، بما يعزِّز مهاراتهم في التحليل القانونيِّ، والتفكير النقديِّ، وفهم الإجراءات القضائيَّة، إلى جانب التعرُّف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ في هذا المجال.

جريدة المدينة