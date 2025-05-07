عالمية
سقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-18 في البحر الأحمر
قال مسؤولان أمريكيان إن مقاتلة من طراز F-18 سقطت في البحر الأحمر أمس الثلاثاء، بعد انحرافها عن مدرج حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من أسبوع، وفق ما نقلته رويترز.
وأوضح المسؤولان اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل سليم عقب هبوطها على الحاملة، فيما أشار أحدهما إلى أن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة، وجرى انتشالهما بواسطة مروحية إنقاذ.
ولفت أحد المسؤولين إلى أن التقييمات الطبية أظهرت إصابة الطيارين بجروح طفيفة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الطاقم العامل على مدرج الحاملة.
يُذكر أن حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” تشارك في العمليات الأمريكية ضد جماعة الحوثي في اليمن، وشهدت الأسبوع الماضي حادثاً مشابهاً حين سقطت مقاتلة أخرى من نفس الطراز في البحر. وتُقدّر تكلفة المقاتلة الواحدة بأكثر من 60 مليون دولار.
عربي TRT