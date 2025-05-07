سقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-18 في البحر الأحمر

قال مسؤولان أمريكيان إن مقاتلة من طراز F-18 سقطت في البحر الأحمر أمس الثلاثاء، بعد انحرافها عن مدرج حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”، في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من أسبوع، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضح المسؤولان اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل سليم عقب هبوطها على الحاملة، فيما أشار أحدهما إلى أن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة، وجرى انتشالهما بواسطة مروحية إنقاذ.

ولفت أحد المسؤولين إلى أن التقييمات الطبية أظهرت إصابة الطيارين بجروح طفيفة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الطاقم العامل على مدرج الحاملة.