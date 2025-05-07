عبد الله يحي: خيوط المؤامرة الكبرى بدأت تتكشف والعدوان الإماراتي بدأ يُظهر وجهه الحقيقي

قال عضو مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، عبد الله يحي ان خيوط المؤامرة الكبرى بدأت بالتكشف شيئًا فشيئًا. وان العدوان الإماراتي المخفي بدأ في إماطة اللثام عن وجهه الحقيقي، حيث اتخذ العدوان على البلاد طورًا جديدًا، في ليلة الأحد.

وأضاف عبد الله يحي في بيان اليوم “نحن شعب السودان البطل، نتوحد صفًا واحدًا خلف هدف هزيمة المليشيا الإرهابية. لقد حققنا انتصارات إستراتيجية وأشواط كبيرة في درب التحرير، وهذا لم يكن ليحدث لولا توحدنا”.

وأضاف “علينا أن نمضي مُتكاتفين بذات الروح الوثابة لتحرير كل شبر من أرضنا واسترداد حقوقنا كاملة غير منقوصة. علينا أن نقطع الطريق على أصوات الفرقة والشقاق والتخذيل، ونغلق الباب أمام الأطماع الذاتية والتسابق غير المحمود للاستئثار بالمغنم”.