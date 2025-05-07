شاهد بالفيديو.. بعد السخرية منها بارتداء الذهب “الفالصو”.. الفنانة مروة الدولة ترد على المعلقين أثناء تقديمها وصلة غنائية في حفل حاشد: (الفالصو مهما لمع حديد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر المطربة السودانية, الضجة مروة الدولية, وهي تغني في حفل حاشد بالقاهرة.

ورددت المطربة مروة الدولية, خلال الحفل مقطع من أغنية جديدة تقول في مقطع منها (ما تقلدو الناس بالغصب الفالصو مهما لمع حديد).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن الأغنية جاءت رداً على سخرية البعض من الدولية, حيث أشار البعض إلى ارتداء الفنانة للذهب “الفالصو”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين