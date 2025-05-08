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شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال يظهر بأحد الملاعب العالمية ويتابع مباراة كرة قدم.. تعرف على الحقيقة!!

2025/05/08

تناقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والمعلقين الذين تركوا علامات إستفاهمات كثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول كشف عن تواجد القيادي بالدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, بأحد الملاعب العالمية.

وظهر بقال, الذي كان يُعرف نفسه بأنه والي ولاية الخرطوم, قبل هروبه من القصر الجمهوري, وهو يتابع مباراة كرة قدم حضرها جمهور غفير.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفيديو قديم, يعود تاريخه للعام 2022, وتحديداً خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دولة قطر, وكان بقال, وقتها حاضراً مع عدد من الصحفيين السودانيين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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