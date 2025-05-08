اننا في قوات درع السودان وانطلاقا من التزامنا بالخط الوطني، واصطفافنا خلف القوات المسلحة السودانية، وحرصنا التام على سيادة البلاد وأمنها، نعلن تأييدنا للبيان الصادر عن مجلس الأمن والدفاع بخصوص دولة الإمارات ، والذي أعلن الإمارات كدولة عدوان وقرر قطع العلاقات معها، ونؤكد أن هذه الخطوة تمثل قرارا كبيرا وتاريخيا يصب في التوجه العام لإنهاء الحرب وحسمها، وذلك بتوجيه الإتهام نحو العدو بشكل مباشر واتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهته ..

لقد ظلت الإمارات تدعم العدوان على الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وهي تهدف بهذا لتركيع الشعب السوداني واذلاله وتسليم رقابه لوكلائها الخونة من منسوبي مليشيا الجنجويد وحلفائها السياسيين، لذلك فإننا في قوات درع السودان ندعو كافة قطاعات الشعب السوداني بالداخل والخارج للاستجابة لنداء الدولة ومواجهة دولة العدوان في كافة الميادين إعلاميا وسياسيا واقتصاديا ..

إن هذا البيان يعبر عن ضمير أمتنا وعزة شعبنا ، فنحن أمة عزيزة وشعب أبيٌ مقاوم، وسنظل نحن في درع السودان فزع لكل نداء تعلو به رايات المجد لبلادنا العزيزة، ومن ظنوا أنهم سيذلون شعبنا من خلال تدمير مؤسساتنا الخدمية وبنياتنا التحتية سيهزمون ، فقد جربوا شعبنا وارادتنا ، إنها دعوة إلى كل قطاعات شعبنا فى كافة الميادين إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، لأن المعركة الآن معركة وجود ولا مكان فيها للحياد ولا المساومة ..