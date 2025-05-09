محلية الخرطوم تستعيد تنظيم السوق المركزي للخضر والفاكهة

عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم اجتماعًا طارئًا الخميس بقسم شرطة السوق المحلي، للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تنظيم السوق المركزي للخضر والفاكهة، تمهيدًا لإعادة افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير، موجها بإحكام التنسيق بين الجهات المعنية كافة، من وحدات نظامية وتنفيذية، إلى جانب لجنة تجار السوق التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وشدد الاجتماع على ضرورة إزالة جميع المخالفات الأمنية والتنظيمية، بما في ذلك السكن العشوائي والعمل العشوائي في الشوارع المحيطة بالسوق.

كما أكد على تنفيذ القرار الولائي المتعلق بضبط وترحيل الأجانب، ومنع عمل بائعات الشاي والمأكولات، والتسول، وتعاطي الشيشة في الأماكن العامة.

واطلع الاجتماع أيضًا على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإزالة مخلفات الحرب الخطرة، وتجميع السيارات المعطلة بالشوارع وترحيلها إلى موقع آمن.