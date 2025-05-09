الحكومة تثمن بيان الولايات المتحدة حول جرائم الميليشيا المتمردة ضد المدنيين

ثمّنت الحكومة السودانية البيان الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدان بوضوح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، ولا سيما استهدافها المتعمد للمدنيين الأبرياء.

وقال وزير الثقافة والإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد الإعيسر، في بيان رسمي: “نُقدّر موقف الولايات المتحدة الواضح من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا المتمردة، والتي تمثل جرائم ضد الإنسانية تستهدف المدنيين بشكل مباشر”.

وأضاف الإعيسر: “كما نشيد ببيان الاتحاد الأوروبي، الذي أدان استخدام ميليشيا الدعم السريع للطائرات الانتحارية والطائرات المسيّرة الاستراتيجية في شن هجمات ممنهجة على المرافق الحيوية والبنية التحتية في عدد من المدن السودانية، ووصفه لتلك العمليات الإجرامية بأنها مدعومة من جهات دولية”.

ودعا الإعيسر إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مطالباً كذلك بتصنيف الجهات الدولية الداعمة لها، كما أشار بيان الاتحاد الأوروبي، ضمن الدول الراعية للإرهاب.

كما طالب بملاحقة الخبراء الأجانب المشاركين في تشغيل أنظمة الطائرات المسيرة، استناداً إلى القوانين الأمريكية والأوروبية والدولية، مؤكداً أن تلك الأنشطة تتلقى دعماً مباشراً من دول، وعلى رأسها الإمارات، مما يشكل مساهمة واضحة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال.