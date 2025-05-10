الاتحاد الأوروبي يرفض أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية

أكّدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقتعلى أن الوضع في غزة لا يُطاق ويتدهور بسرعة.

وقالت في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو: “إن الخطط الإسرائيلية الرامية لتكثيف العملية العسكرية في غزة ستؤدي إلى المزيد من معاناة السكان المدنيين”.وشددت على رفض الاتحاد الأوروبي أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وكذلك التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، داعيًة إسرائيل على رفع الحصار عن غزة فورًا وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مطالبًة بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين واستئناف الأطراف لوقف إطلاق النار.

جريدة المدينة