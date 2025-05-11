مصر تحذر رعاياها من مخالفة تعليمات الداخلية السعودية بشأن الحج

أعلنت الخارجية المصرية عن مجموعة من الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة لرعاياها إلى المملكة اعتبارا من نهاية أبريل الماضي وحتى انتهاء موسم الحج.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج تامر المليجي أنّ الضوابط التي أصدرتها السلطات في المملكة العربية السعودية لتنظيم الدخول خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في عدة بنود منها منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من الأربعاء 23 أبريل وحتى 11 يونيو المقبل، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط.

وقال إن الفئات الثلاثة هم الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط، والعاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص.

وذكر أنه بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة، فقد تقرر وفقا لضوابط السلطات السعودية منع دخول هذه الفئة إلى المملكة من أي منفذ أو مطار اعتبارًا من 13 أبريل الماضي، والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم 29 أبريل الماضي.

من جانب آخر أكد وزير السياحة المصري شريف فتحي، أن هناك تنسيقا كاملا مع المملكة العربية السعودية، بدأ منذ 4 شهور لمواجهة «مافيا الحج بدون تصريح».

وقال، في تصريحات لقناة «العربية»، إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفًا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة.

وأضاف أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجأون لـ«الكيانات غير المعتمدة» فهم خاسرون، مشددا على أن الطرق الشرعية يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.

جريدة الرياض