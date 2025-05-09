تدمير وتعطيل 26 مركبة قتالية ومقتل وإصابة العشرات من المليشيا شرق مدينة الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن نجاح القوات المسلحة خلال عمليات التمشيط اليومية أمس، من قطع الطريق على قوة هاربة تابعة لمليشيا الدعم السريع المتمردة على متن 26 مركبة قتالية شرق مدينة الفاشر وأشارت الى أن القوات المسلحة قد تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من تدمير وتعطيل كافة المركبات بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.

في سياق متصل، ذكرت الفرقة السادسة بحسب الإيجاز الصحفي أن احياء مدينة الفاشر تعرضت لقصف متقطع من قبل المليشيا بإستخدام قذائف مدفعية من عياري 120و82 ملم ، أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، وإصابة آخرين تم نقلهم للمستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.