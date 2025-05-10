مداراتمنوعات

بالصورة.. الفنانة “نهى” عجاج ترد بقوة على تصريحات شقيقتها “نانسي”: (صحي زي ما بابا الله يرحمه كان بيقول: مرمي الله… ماااابترفع)

2025/05/10

أثارت الفنانة السودانية المعروفة نانسي عجاج, ضجة إسفيرية واسعة بسبب تصريحاتها عن مقتل والدها, خلال لقاء مع محطة إماراتية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكرت نانسي, في جزء من حديثها في “برومو” البرنامج الذي عرض, أن والدها تم إتهامه بأنه “مثلي”.

وفي أول ردة فعل لتصريحات نانسي عجاج, خرجت شقيقتها الفنانة نهى عجاج, بتدوينة غاضبة كتبتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بعد ساعات قليلة من نشر جزء من تصريحات شقيقتها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت نهى عجاج: (صحي زي ما بابا الله يرحمه كان بيقول: مرمي الله… ماااابترفع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/10