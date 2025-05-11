كيت ميدلتون تُبرز أناقتها بإطلالة جديدة بيضاء .. بعد فستان ليدي ديانا – صور

اختارت كيت ميدلتون ارتداء فستان جديد مع اختتام احتفالات “يوم النصر” في أوروبا في المملكة المتحدة. يُعرف يوم 8 أيار (مايو) باحتفال نهاية الحرب العالمية الثانية.

بعد حضورهما قدّاس عيد الشكر في دير وستمنستر في وقت سابق، ظهر كل من أمير وأميرة ويلز بشكل مفاجئ في حفل موسيقي احتفالي في موكب حرس الخيّالة.

وأعادت كيت استخدام فستان بليزر من تصميم “سيلف بورتريه” Self-Portrait شوهدت ترتديه لأول مرة في اليوبيل البلاتيني للملكة عام 2022. يتميز الفستان بصدرية من قماش “بوكليه” بحزام وتنورة مطوّية مزيّنة بالدانتيل، ونسّقته الأميرة مع عقد من اللؤلؤ بأربعة خيوط وأقراط عنقودية متناسقة. وأكملت إطلالتها بعقدة مخملية سوداء.

وللكنيسة، اختارت كيت فستاناً منقطاً من تصميم أليساندرا ريتش Alessandra Rich. ارتدت في البداية فستاناً مستوحى من الأميرة ديانا، لكن هذه المرة، أكملت إطلالتها بقبّعة من “جولييت ميلينري” Juliette Millinery، وحذاء بكعب عالٍ بلون البيج من “رالف لورين” Ralph Lauren، وحقيبة نانوية مطابقة من “ديميلييه” DeMellier. وأكملت أقراط ديانا المرصّعة باللؤلؤ والألماس إطلالتها.

واشتُهرت ديانا بارتداء فستان منقّط مشابه من تصميم فيكتور إدلشتاين في سباق “إبسوم ديربي” عام ١٩٨٦ وفي سباق “رويال أسكوت” عام 1988.

وصرحت بيثان هولت، مديرة أخبار الموضة والمقالات في صحيفة “ديلي تلغراف”، لمجلة “بيبول”: “أعتقد أننا رأينا العديد من الأمثلة التي كانت فيها الإشارة مقصودة للغاية، وأعتقد أن كيت تستخدم الموضة لتكريم ديانا بطريقة إيجابية للغاية”.

وأضافت: “أعتقد أن ويليام وكيت ربما قرّرا، في بعض الأحيان، أنه من اللطيف أن تُشير كيت إلى كون ديانا لا تزال ملهمة للموضة اليوم، وأن تفعل ذلك من خلال ملابسها الخاصة، الأمر المهم حقاً في هذه الأوقات التي تُشير فيها كيت إلى ديانا، هو أنها لا تُشبه زياً. إنها تُحدّثه باستمرار ليبدو مناسباً للوقت الحالي”.

مجلة لها