جامعة شندي تحتفل بيوم تأسيس كلية السياحة والآثار

دشن الدكتور حسن عوض الكريم على، مدير جامعة شندي، احتفالات الجامعة، السبت، بذكرى تأسيس كلية السياحة والآثار، الذي يصادف يوم التاسع من مايو 2016، بمشاركة عدد من قيادات الجامعة.

ويشتمل الاحتفال على إفتتاح معارض، وأنشطة رياضية وثقافية، وتكريم عدد من الأساتذة المؤسسين للكلية ورموز المجتمع، ويستمر حتى الأحد 12 مايو 2025.

وأشاد مدير الجامعة بإدارة الكلية ومنسوبيها، وتنفيذ القرار الإداري رقم 119 لسنة 2024م، الذي نص على الاحتفال بيوم الكلية.