شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تساعد عمال الدفاع المدني على إخماد نيران “المسيرات” ببورتسودان وتقول: (نحنا الحريقة بقلبنا بنطفيها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية ومشاركات واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو المتداول أظهر الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, وهي تقوم بمساعدة عمال الدفاع المدني, على إخماد نيران “مسيرات” المليشيا التي استهدفت مدينة بورتسودان.

وظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, ممسكة بخرطوم المياه الذي وجهته نحو النيران المشتعلة بكثافة في سماء بورتسودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطبت الفنانة ندى القلعة, المتابعين أثناء إطفائها الحريق: (نحنا الحريقة بقلبنا بنطفيها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين