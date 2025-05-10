شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة خليجية تشيد وتتغزل في طبيب سوداني ساعدها على علاج وخياطة جرحها والجنس اللطيف يسخر: (بطلي الحنك دا وقولي انبرشتي وخلاص)

أثار مقطع فيديو لفتاة خليجية, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, حيث قابله الجمهور السوداني, خصوصاً الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة الخليجية قامت بتصوير المقطع من سريرها بإحدى المستشفيات التي دخلتها بعد إصابة رجلها بجرح عميق.

وكشفت الفتاة عن تلقيها العلاج على يد طبيب سوداني, قدمت له الشكر وأشادت بتعامله الطيب معها لدرجة أنها لم تشعر حتى بخياطة الجرح.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجنس اللطيف إشادة الفتاة الخليجية بالطبيب السوداني, بسخرية كبيرة, حيث كتبت إحدى المعلقات: (بطلي الحنك دا وقولي انبرشتي وخلاص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين