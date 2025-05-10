شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تقفز في “المسبح” أثناء تقديمها وصلة غنائية والسبب (الذكاء الإصطناعي)

واصل مستخدمي أحد برامج الذكاء الإصطناعي, على مواقع التواصل الاجتماعي وضع عدد من النجوم والمشاهير في تطبيق البرنامج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الضحية هذه المرة كانت الفنانة الشهيرة صاحبة الشعبية الكبيرة هدى عربي.

https://www.facebook.com/reel/681340878184604

ووفقاً للفيديو المتداول فقد قام أحد المتخصصين في البرنامج بإستخدام فيديو لسلطانة الطرب, ظهرت من خلاله وهي تغني في حفل خاص.

حيث قام مستخدم البرنامج وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بوضع الفنانة هدى عربي, في وضعية “السباحة” الماهرة وهي تقفز في “المسبح” بمهارة كبيرة وسط ضحكات وسخرية المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين