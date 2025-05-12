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منبر أبناء قبيلة البرتي يرحب بقرار مجلس الأمن والدفاع بشأن مقاطعة الإمارات دبلوماسياً

2025/05/12
الجيش السوداني
ثمن منبر أبناء قبيلة البرتي بالسودان الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن ، والدفاع بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة ، وإعلانها دولة عدوان ، وسحب السفارة والقنصلية العامة.
ودعا قيادة الدولة لإتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للشعب السوداني عزته وكرامته ، وسيادة أرضه وصيانة كرامته معلنآ وقوفه خلف قيادة الدولة ، بمؤسساتها الرسمية والقوات المسلحة في سبيل التصدي للعدوان ، وردع كل من تسول له نفسه النيل من السودان وشعبه.
وجدد المنبر دعمه الكامل لمسيرة حرب الكرامة من أجل تحرير البلاد ، والإستئصال الكامل لكل أشكال الإرتزاق ، والعمالة ، والتطهير العرقي وفرط العقد الاجتماعي الذي تمارسه مليشيات آل دقلو الإرهابيـة المسنودة من الامارات العربية المتحدة .
كما دعا المنبر في البيان الذي أصدره ، جميع أهل السودان وخاصة بولايات الشرق ، والشمال ، إلى ضرورة وحدة الصف ، والصمود للتصدي ، ومقاومة كافة أشكال التآمر التي بدت تتبدى في ثوبها الجديد ، باستهداف المنشآت الحيوية والإستراتيجية بالبلاد.
وقال أن الإمارات وبعد أن فشلت وكيلتها مليشيا الدعم السريع في الحرب وتبدد حلم آل دقلو في إستلام السلطة ، وطردتهم القوات القوات المسلحة السودانية ، والقوات النظامية الأخرى ، والقوات المشتركة ، والمقاومة الشعبية والمستنفرين من العاصمة وولايات الوسط ، أيقنت فشلها كذلك في إبتلاع السودان من خلال حرب تديرها بالوكالة توجهت لإدارتها بالإصالة ، و ظهر ذلك جلياً خلال إستهدافها هذه الأيام عبر الطيران المسير المنشآت الحيوية والخدمية في العاصمة الادارية بورتسودان.
واضاف البيان ، أن الشعب السوداني ظل يعايش التفاصيل اليومية للحرب التدميرية التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية ، وشعبها بالوكالة عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي سعت لتفتيت اللحمة الوطنية السودانية ، وإشعال بؤرة الصراع السياسي والإجتماعي مستغلاً الظروف التي يمر بها السودان لبداية حربها على السودانيين نيابة عن من يقفون خلفها من مؤسسات البغي والاستعمار .
وأدان المنبر كافة أشكال التركيع الذي تتخذه دولة الأمارات لإجبار السودانيين علي الرضوخ لسياسة الامر الواقع التى تسعى لفرضها.
سونا

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