“نسرين” عجاج تهاجم شقيقتها الفنانة “نانسي”: (الوالد تبرأ منك عام 2000 وأنتي بالتحديد بنت الكيزان وكانوا بفتحوا ليك التلفزيون تغني فيه من غير “طرحة” دوناً عن غيرك وتتذكري حفلة راس السنة 2018 في بورتسودان؟)

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من أسرة الموسيقار الراحل بدر الدين عجاج, تجاه إبنته الفنانة نانسي عجاج, والتي أثارت الجدل بتصريحات التي أطلقتها في إحدى المحطات الإماراتية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سارت إبنة الراحل بدر الدين عجاج, “نسرين”, على درب شقيقتها “نهى”, وفتحت النيران على شقيقتها الكبرى “نانسي”.
نسرين عجاج, خرجت بتدوينة غاضبة كتبتها رداً على تصريحات شقيقتها الفنانة نانسي, وفتحت عليها النيران عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت نسرين عجاج, في تدوينتها الغاضبة التي حملت مفاجأت غير سارة للفنانة نانسي عجاج, حيث اتهمتها بأنها إبنة النظام السابق رغم مهاجمتها للكيزان في تصريحاتها الأخيرة.
حيث كتبت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (خلونا نتفق انو:١- الهدف الاساسي من الفوضى الحاصله دي، هي إشغال الشعب السوداني بقضايا انصرافية. ودا للأسف الشديد تم بنجاح.