“نسرين” عجاج تهاجم شقيقتها الفنانة “نانسي”: (الوالد تبرأ منك عام 2000 وأنتي بالتحديد بنت الكيزان وكانوا بفتحوا ليك التلفزيون تغني فيه من غير “طرحة” دوناً عن غيرك وتتذكري حفلة راس السنة 2018 في بورتسودان؟)

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من أسرة الموسيقار الراحل بدر الدين عجاج, تجاه إبنته الفنانة نانسي عجاج, والتي أثارت الجدل بتصريحات التي أطلقتها في إحدى المحطات الإماراتية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سارت إبنة الراحل بدر الدين عجاج, “نسرين”, على درب شقيقتها “نهى”, وفتحت النيران على شقيقتها الكبرى “نانسي”.

نسرين عجاج, خرجت بتدوينة غاضبة كتبتها رداً على تصريحات شقيقتها الفنانة نانسي, وفتحت عليها النيران عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نسرين عجاج, في تدوينتها الغاضبة التي حملت مفاجأت غير سارة للفنانة نانسي عجاج, حيث اتهمتها بأنها إبنة النظام السابق رغم مهاجمتها للكيزان في تصريحاتها الأخيرة.

حيث كتبت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (خلونا نتفق انو:١- الهدف الاساسي من الفوضى الحاصله دي، هي إشغال الشعب السوداني بقضايا انصرافية. ودا للأسف الشديد تم بنجاح.

٢- البرومو مقصود منو التشويق والاثارة وزيادة نسب المشاهدة. ودا كمان تم بنجاح. ٣- كلامي فقط عن الجزئية البتتكلم عن الوالد رحمة الله عليه باعتبار انها بتخصني شخصياً وبتخص أسرة بدرالدين عجاج، اللي نانسي ما جزء منها. تبراء الوالد منها سنة ٢٠٠٠ و هي تعلم ذلك. ومنعها تستعمل إسمو. من وجهة نظري، البرومو النزل دا فيهو إساءة وإشانة سمعة للوالد رحمة الله عليه خاصة، ولكل اسرة عجاج عامة. ونانسي بتخوض في سمعة ابونا عشان تزيد المشاهدات فقط لا غير. إستماته عجيبة لإرضاء السيد. ومافي زول يقول لي قاصينو.. هي كان ممكن ترفض نشر البرومو بالشكل دا. لكن هي دايرا الحفلة دي. وما تقولوا لي، العايز يعرف يمشي يحضر البرنامج كامل. دا كلام مردود الى قائله. دا برنامج ترفيهي، ما بحث جامعي عشان المشاهد يمشي اول يستقصى الحقائق حتى يتكلم. وحقائق شنو المفروض يتأكدوا أول منها ؟ بت مفروض بتتكلم عن أبوها. في اعلم من افراد الأسرة الواحدة بشئونها؟ هي الكان مفروض تكون حريصة لو بهمها. نقطة سطر جديد. بعدين ما من قل نقاط التشويق الفي حياتا هي، كان ممكن تختار اي نقاط تخصها هي. روتانا سينما. دا كللوا عشان تقول انا ثورجية والكيزان قاصدني؟

طيب يا نانسي، ما دام أضطريتيني اتكلم: كيزان شنو الشوهو سمعتو عشانك؟ نانسي، من فات قديمو تاه. انتي في يناير ٢٠٠٨ كنتي نكرة عشان يشوهو قامة زي بدرالدين عجاج، عشانك. ولو في زول كان حيتشوه معاه بسبب شغلوا معاه فهو نهى، ما انتي. سيبي النرجسية. ٢٠٠٨ انتي ما كان عندك فضايح مالية ومعبية؟ الكيزان لو كان دايرين يجوبوكي الارض، ولا كان بغلبوا. لكن انتي بتهم.

نانسي، انتي بالتحديد بت الكيزان. الكيزان كان بفتحوا ليك التلفزيون تغني فيهو من غير طرحه، في حين انو اي واحده تانية لو الهوا ساي زح طرحتا في المسرح، ما بجيبو تسجيلا في التلفزيون. نانسي، انتي حفلاتك اكتر من تلات ارباعا برعاية زين وجهاز الامن. تتذكري حفلة راس السنة ٢٠١٨ في بورتسودان؟ دي انا شاهدة عليها. قولي ما متذكرة، والله اذكرك هنا. خلاص ولا أزيد؟

وقلتي الاتهمك بقتلوا منو؟ اول شي البوليس هو الكان متهمك وبيحقق معاك و وراك في المقام الأول، لأنك كنتي واحد من محاور البحث الأساسية بأعتبار إنك كنتي فاتحة فيهو بلاغ بعدم التعرض قبل ٣ يوم من قتلوا. انتي الكنتي بتهدديهوا لينا (من ضمنهم انا شخصياً) لمن كنتي بتقولي وبالحرف الواحد: “بابا دا راس مالو عندي، ٢ من رجال الامن يورو الله وين. أخير ليهو يختاني.” تتذكري؟ دا واحد من أسباب إتهام العيلة ليك. والاستفاد منو؟ على ما اذكر انتي كنتي تالت يوم البكا في الاستديو، عشان تخلصي شريطك التاني تلحقيهوا الدعاية المجانية ديك. قال قال قال، لي روح بابا قال. أقسم بالله العظيم غلطانة انا الما حفظت وصيتو وخليتك تشيلي عزاهو. أستاهل ضرب الجزم.

ذكرتيني مقولة مالكولم اكس عن عبد الحقل وعبد المنزل.

إضافة: الناس البتقول دي فضايح. انا متفقة معاكم انها فضايح، لكن الفضايح ما في ردي. ردي كان وضع نقاط على الحروف. السؤال، هل انتو شفتوا الحلقه؟ واضح لا، لأنكم لو شفتوها كان عرفتو انو اي نقطة في البوست كانت رد على نقطة أثارتها هي شخصياً في الحلقة. فإذا ردي انا فضايح، بهتانا هي للميت والحي شنو؟ ١٧ سنه ولسه ما رحمتو. لا الصبر عليها ولا الموعظه الحسنه نفعت معاها. قد بلغ السيل الزبى. و الجمرة يتحرق الواطيها.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين