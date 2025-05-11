السعودية: تدريبات جوية لمحاكاة ظروف الحرب الحديثة – صور

اختتمتِ القواتُ الجويَّةُ الملكيَّةُ السعوديَّةُ مشاركاتِهَا في تمرينِ «علمِ الصحراءِ 2025» في قاعدةِ الظفرةِ الجويَّةِ بالإماراتِ، وذلكَ بعدَ تنفيذِ سلسلةٍ من المناوراتِ الجويَّةِ، إلى جانبِ قواتِ عددٍ من الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ.وجاءتْ مشاركةُ القواتِ الجويَّةِ في التمرينِ؛ بهدفِ رفعِ الجاهزيَّةِ القتاليَّةِ، وتطويرِ القدراتِ العملياتيَّةِ والفنيَّةِ، وتعزيزِ التكاملِ مع القواتِ المشاركةِ، وتنفيذِ مناوراتٍ جويَّةٍ في بيئةٍ عملياتيًّةٍ تُحاكِي ظروفَ الحربِ الحديثةِ.

جريدة المدينة