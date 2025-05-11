والي النيل الأبيض يودع طلائع الحجاج ويوصي بالإكثار من الدعاء لنصرة القوات المسلحة

ودّع اللواء الركن (م) قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، صباح اليوم من أمام مباني الحج والعمرة بمدينة كوستي، طلائع أفواج حجاج الولاية المتوجهين لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ، وذلك بحضور الأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية ورئيس اللجنة العليا للحج، والأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي، ودكتور فتحي مهدي أحمد أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، إلى جانب الأستاذ عثمان التوم ممثل أمانة الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للحج.

ولدى مخاطبته للمودعين، أوصى الوالي الحجاج بالإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله لنصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة، مشيراً إلى أن السودان يواجه تحديات جساماً من قوى البغي والشر تستهدف وحدته وأمنه واستقراره.

كما دعا الوالي بعثة الحج وأمراء الأفواج إلى التحلي بروح المسؤولية، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم على الوجه الأكمل، مؤكداً حرص حكومة الولاية على متابعة أوضاع الحجاج يومياً، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم لضمان راحتهم وسلامتهم.

من جهته، أعرب الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي عن سعادته بوداع أفواج الحجاج، مشيداً بالترتيبات الإدارية والفنية التي نفذتها أمانة الحج لتفويج الحجاج بكفاءة عالية.

وفي ذات السياق، أكد دكتور فتحي مهدي أحمد، أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، أن المجلس الأعلى للحج والعمرة أكمل كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالنقل والإعاشة والسكن للحجاج داخل السودان وفي الأراضي المقدسة، مشدداً على أن البعثة الإدارية والمرشدين وأمراء الأفواج سيبذلون قصارى جهدهم لضمان نجاح الموسم وعودة الحجاج إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

سونا