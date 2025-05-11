صراع دوري الأبطال.. نيوكاسل يضع تشيلسي على حافة الخطر

سقط تشيلسي مجددا خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد (0-2)، الأحد، في مباراة أقيمت بملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدفا نيوكاسل جاءا عن طريق ساندرو تونالي وبرونو جيمارايش في الدقيقتين 2 و90، ليقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب بوصوله للنقطة 66، بينما بقي تشيلسي خامسا بفارق 3 نقاط أقل.

وقطع نيوكاسل بذلك خطوة كبيرة نحو ضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما أصبح تشيلسي مهددا بالابتعاد عن مراكز دوري الأبطال مع نهاية الجولة 36، حال فوز نوتنجهام فورست (61 نقطة) بمباراته أمام ليستر سيتي.

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