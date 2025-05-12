لن ينصاع السودان للاحتلال الاستيطاني الجنجويدي بسبب المسيرات، الشعب السوداني في أمدرمان الذي تعايش مع القصف سنتين وهو ذات الشعب في بورتسودان وكل مكان، حتى خارج السودان وفي دول اللجوء والمهجر.

الحديث الآن عن أجهزة التشويش والوسائل، والحلفاء، والأصدقاء، وليس عن التنازل .. النقاش وصل للسماح بالاستيراد التجاري لبنادق التشويش.

ممكن السودانيين يصلوا إلي درجة جهاز التشويش يكون جزء من “شيلة العرس” أصلا هو ما أغلى من كيلو دهب، والمهر عند البني عامر “كيلو دهب” بدون الملابس والعطور والملحقات والوليمة.

أما رد الفعل السوداني .. هذا موضوع آخر، يناقش لاحقا!



مكي المغربي