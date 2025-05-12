وفاة جندي بالدعم السريع بعد تعرضه لنوبة هلع أثناء قصف الجيش لمطار نيالا

توفي جندي بالدعم السريع متأثرًا بنوبة هلع أصابته عقب قصف جوي استهدف مطار نيالا, بولاية جنوب دارفور، أثناء انتظاره للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “دارفور24”, فقد أفاد أحد أقربائه بأن الجندي حسن فضل الكريم (38 عامًا) كان قد أُصيب خلال المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر خلال فبراير الماضي، ونُقل لاحقًا إلى نيالا للعلاج، قبل أن يُقرر تحويله للعلاج خارج السودان بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح أن حسن كان متواجدًا في باحة المطار في انتظار رحلته العلاجية، عندما وقع القصف، ما تسبب له في نوبة هلع شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة في اليوم التالي.

ونعى أحد أقاربه الراحل عبر منشور في “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن الوفاة كانت نتيجة “وعكة صحية لم تمهله طويلًا”، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن مطار نيالا, قد تعرّض السبت الماضي لغارات نفذتها طائرة تابعة للجيش السوداني، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الدعم السريع, وتدمير طائرة شحن وسيارة نقل, ورغم ذلك، لم تتأثر حركة الطيران المدني في المطار.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين