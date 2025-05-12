شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن شاركتها الغناء في حفلها الجماهيري بالقاهرة.. الفنانة هدى عربي تتغزل في “بلوبلو”: (في فنان بخلي الغناء بس الغناء ما بخليهو وفي فنان الغناء بخليهو رغم انه بكون عايز لسة)

تغزلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, في زميلتها الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, وذلك بعد دعم الأخيرة لها في حفل جماهيري أقامته الأسبوع الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت سلطانة الطرب, شكرها للمطربة الكبيرة على حضورها الحفل ومشاركتها بأغنية.

وتغزلت هدى عربي, في “بلوبلو”, عبر تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معها مقطع فيديو من مشاركة حنان بلوبلو.

وكتبت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الاستاذة حنان بلو بلو اثبتت لي نظرية وقناعة خاصة بي انه في فنان بخلي الغناء بس الغناء ما بخليهو وفي فنان الغناء بخليهو رغم انه بكون عايز لسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين