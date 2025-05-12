شاهد بالصور.. الخرطوم تتعافى.. 50 حافلة تنقل المواطنين مجاناً من “الجرافة” حتى السوق العربي يومياً دعماً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها

زفت الوحدة النقابية لعمال وسائقي الحافلات والدفارات والبكاسي, بشرى سارة للمواطنين بمحلية كرري بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت النقابة خطاب أعلنت فيه فتح خط مواصلات “الجرافة _ العربي الخرطوم), وذلك من يوم الأحد 11/5/2025.

وأعلنت النقابة في خطابها تجهيزها لعدد 50 حافلة من منطقة “الجرافة” مروراً بشارع الوادي, إلى السوق العربي, وسيكون الترحيل مجاناً لكل المواطنين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المبادرة تهدف لدعم القوات المسلحة السودانية, والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين