شاهد بالصور والفيديو..  (لما أكون سورية وجوزي سوداني لازم ألبس الجرتق).. عروس سورية تنشر مقطع مع عريسها السوداني والجنس اللطيف يسخر: (وتتواصل عمليات الشفشفة لمنتجاتنا وخيراتنا ونحنا بنتفرج)

نشرت عروس سورية, الجنسية مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بعد أن قام الجمهور بمشاركته على نطاق واسع.

https://www.facebook.com/reel/2035426890312065

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العروس السورية, كانت قد تزوجت من شاب سوداني, الجنسية وكتبت على المقطع: (لما أكون سورية وجوزي سوداني لازم ألبس الجرتق).

ووفقاً لتعليقات الجمهور فإن التعليقات جاءت منقسمة ما بين مباركة للعروسين من قبل الشباب وما بين ساخرة من قبل الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المتابعات: (وتتواصل عمليات الشفشفة لمنتجاتنا وخيراتنا ونحنا بنتفرج).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين