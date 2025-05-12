بالفيديو.. بعد أن حاول صاحبها إستعراض مهاراته في الشارع العام.. انقلاب “ركشة” بإحدى المدن السودانية والسائق يخرج من الحادث وهو يضحك ساخراً من نفسه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعون الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سائق توك توك, “ركشة”, استعراض مهاراته في القيادة بأحد الشوارع السودانية.

https://www.facebook.com/reel/1820301455209550

وأثناء استعراضه فقد السائق, السيطرة على “الركشة” التي يقودها الأمر الذي نتج عنه حادث انقلاب بالشارع ليهرول الجميع نحوه لانقاذه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الشاب الذي كان يقود “الركشة”, الجميع بعد خروجه من الحادث وهو يضحك ويسخر من نفسه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين