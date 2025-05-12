شاهد بالفيديو.. في تصرف حكيم.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض الغناء بعد ارتفاع صوت الرصاص خلال حفل أحيته بإحدى المدن السودانية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج بإحدى المدن السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر اعتراض فنانة الحفل فهيمة عبد الله, على تصرفات بعض الحاضرين.

https://www.facebook.com/reel/1662458741054938

الفنانة أبدت إنزعاجها من صوت الرصاص الذي أطلقه بعض الحاضرين تعبيراً عن فرحتهم بالزواج, حيث امتنعت عن تقديم الأغنية بسبب ارتفاع صوت الرصاص حولها وسط إشادة الجمهور الذي كتب على المقطع (تصرف حكيم من فنانة كبيرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين