لماذا قررت “طالبان” حظر “الشطرنج” في أفغانستان؟

أثار قرار حكومة “طالبان” حظر لعبة الشطرنج في أفغانستان ردود فعل متباينة وسط الأفغانيين بين مؤيد ومعارض، خاصة أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة في البلاد.

ووصفت “طالبان” اللعبة بأنها مضيعة للوقت ومخالفة للمبادئ الإسلامية، بحسب وسائل إعلام أشارت إلى أن هناك قرارات أخرى تم إصدارها لتقييد عدد من الأنشطة الثقافية وأبرزها ألعاب الفنون القتالية المختلطة باعتبار أنها عنيفة للغاية.

ويعتبر البعض أن الشطرنج يمثل جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وأنها تحظى بشعبية واسعة في البلاد وكان يتم ممارستها في النوادي والمدارس.

وقال المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان أتال ماشواني، في تصريحات صحفية، إن هذه اللعبة يتم استخدامها كوسيلة للمراهنة باستخدام الأموال، وهو أمر محظور بموجب القانون، لكنه لم يحدد عقوبة مخالفة القرار.

ويعتبر الشطرنج من أبرز ألعاب الذكاء في العالم، في الوقت الحالي، وله بطولات دولية وتنظيمات رسمية مثل الاتحاد الدولي للشطرنج.

كما تعرف اللعبة بقدرتها على تنمية التفكير المنطقي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات.

وكالة سبوتنيك