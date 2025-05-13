ترمب يصل الرياض وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية له خلال ولايته الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعرب في اجتماعه يوم الاثنين عن ترحيبه بالزيارة، معرباً عن أمله في أن تُسهم في توثيق أواصر التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويترجم رؤيتهما المشتركة.

ووصف الرئيس الأميركي هذه الجولة، التي تشمل أيضاً كلاً من الإمارات وقطر، بأنها «زيارة تاريخية»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى الرياض.

جريدة الرياض