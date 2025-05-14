«زين» تقفز بأرباحها الفصلية الصافية 66% إلى 157 مليون دولار ومفاجأة في السودان

أظهرت النتائج المالية الفصلية المجمعة لمجموعة زين نموا استثنائيا عن فترة الربع الأول من السنة المالية الجارية 2025، حيث قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 66% لتصل إلى نحو 48.5 مليون دينار (157 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بربحية بلغت 11 فلسا للسهم، وبلغت قاعدة العملاء 50.7 مليون عميل.

وأوضحت أن مؤشراتها المالية الفصلية فاقت التوقعات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى نحو 536 مليون دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 15% لتصل إلى نحو 171 مليون دينار (554 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32%.

وأفادت زين بأن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 6% لتسجل 633 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأخير، وهي تمثل 36% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 20% لتصل إلى نحو 50.7 مليون عميل، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 (يعود ذلك إلى استعادة الشبكة في بعض المناطق في السودان والتوسع في العراق).نتائج استثنائية

وعزت المجموعة تحقيق هذه النتائج الاستثنائية إلى المؤشرات الإيجابية لخطط تعافي عمليات زين السودان، ونمو عمليات زين في الكويت والعراق والسعودية والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكيبلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجيا المالية).

واستطاعت المجموعة تحقيق ارتفاعا مذهلا في هذه القطاعات بنسبة نمو بلغت 185% بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11% من الإيرادات المجمعة)، إذ قفزت إيرادات عمليات شركة ZOI بنسبة 371%، وارتفعت إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 184% خلال فترة الربع الأول.

وجاء نمو المؤشرات المالية الرئيسية مدفوعا أيضا بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، وإدارة التكاليف، وزخم العمليات التجارية، وقدرة شركات المجموعة على فهم تفضيلات الشراء، والاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق.تعزيز الكفاءة التشغيلية

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين، أسامة الفريح: «تعكس النتائج المالية القوية قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة، والتزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات».

وتابع قائلا: «تحافظ زين على مكانتها الإقليمية كمؤسسة تقود التحولات الرقمية في أسواق المنطقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية المتطورة، وتوفير حلول رقمية متكاملة للأفراد والمؤسسات والحكومات، حيث تواصل دفع عجلة الابتكارات الرقمية، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي مزدهر يعزز الخطط التنموية لأسواق المنطقة».

مواصلة تحقيق النمومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر ناصر الخرافي «على الرغم من حالة عدم اليقين، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة لبناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن خدمات قطاع تكنولوجيا الاتصالات تواصل تحقيق المزيد من النمو، التي جاءت مدعومة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني».

وتابع قائلا: «نجحت المجموعة في مواجهة التطورات والتغيرات السوقية بخطوط دفاعية مرنة، وهي تراقب عن كثب التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية والمواقف التنظيمية في الأسواق».

وأوضح الخرافي بقوله «الأداء الاستثنائي لعملياتنا يؤكد التزام زين بخلق قيمة مستدامة للمساهمين، ففي ظل هذه التطورات، سجلت عمليات المجموعة نموا في كل القطاعات، وحققت مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول بداية قوية للعام، ونتطلع لأن تمثل أساسا متينا للنتائج المالية المتوقعة للفترة المقبلة».

وكشف عن أن هذا الأداء القوي جاء مدفوعا بترقية الشبكات (الجيلين الخامس والرابع، وشبكة الألياف الضوئية)، والاستثمارات المستمرة في قطاعات التكنولوجيا والتوسع في محفظة الخدمات الرقمية، وتنويع الإيرادات، والاستفادة من البيئة التنظيمية المواتية للابتكارات التكنولوجية ومشاريع الأعمال.وأفاد بقوله: «في وقت تزايدت فيه حاجة الأفراد والمؤسسات والكيانات الحكومية إلى حلول شاملة في خططها للتحول الرقمي، أطلقت المجموعة استراتيجية عملها 4WARD لدفع أعمالها نحو مجالات النمو الأوسع وسط هذا المشهد المتطور، وهي ترتكز على تجاوز التوقعات، وتقديم تجارب استثنائية، والرغبة في الابتكار والنمو».

ومضى في قوله: «تستهدف المجموعة التفوق في تقديم خدمات تتسم بالموثوقية والسرعة العالية لقاعدة عملائها، لذا واصلت استثماراتها في تحديث وتوسعة الشبكات، وبناء وتطوير المنصات الرقمية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 242 مليون دولار عن فترة الربع الأول، تمثل 14% من الإيرادات المجمعة».

وبين الخرافي قائلا: «جاءت المؤشرات المالية لعمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية لتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية، حيث شهدت عمليات زين العراق زخما هائلا، واستمرت عمليات زين السعودية في تحقيق النمو على جميع مؤشراتها المالية، وحققت عمليات زين الأردن نموا قويا على مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، وسجلت عمليات زين الكويت ارتفاعا على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، كما أظهرت هذه الفترة بدء تعافي عمليات زين السودان، ونتوقع المزيد من التطورات الإيجابية، خصوصا مع استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وإنعاش قطاعات الإنتاج».قطاعات النمو

وفي قطاعات النمو الجديدة، قال الخرافي «تواصل عمليات المجموعة زخمها في قطاعات النمو الجديدة، حيث قفزت إيرادات هذه القطاعات بنسبة 185% بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11% من الإيرادات الفصلية المجمعة)».

وتابع: «على مستوى عمليات شركة ZainTECH قفزت الإيرادات بنسبة 184% خلال هذه الفترة، مع اكتساب عملياتها الإقليمية قاعدة أوسع من العملاء من شركات القطاع الخاص والكيانات الحكومية، وبفضل تعاونها المستمر مع فرق العمل لشركات المجموعة، ارتفعت إيرادات خدمات الـ B2B (قطاع المشاريع والأعمال) 16%، حيث نجحت المجموعة في جذب المزيد من العملاء من خلال استراتيجيات عمل مرنة، قامت على مبادرات تحسين الاتصال، وخدمات السحابة».

وأشار الخرافي إلى أن شركة ZainTECH تتوقع المزيد من النمو لعملياتها بعد الحصول على صفة «الكيان الوطني» في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة تمهد الطريق أمامها لتأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة، وتوسيع نطاق خدماتها المتطورة في مجالات إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وذكر أن عمليات شركة زين عمانتل الدولية ZOI تواصل تحقيق المزيد من النمو الاستثنائي في قطاع الجملة، حيث قفزت الإيرادات الفصلية بنسبة 371%، التي جاءت مدفوعة بالتوسع في الشراكات والاتفاقيات الدولية، حيث تصنف ZOI الآن كواحدة من أعلى شبكات الكوابل أداء في المنطقة.

وتركز شركة ZOI على أن تصبح المزود الرائد لمراكز البيانات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستهدف بناء نظام بيئي رقمي يدعم خدمات الاتصالات العالمية، وتوفير خدمات مراكز بيانات لمساعدة الشركات الكبرى، والنواقل الدولية على الاتصال عبر منصة واحدة.وأشار الخرافي إلى توسعات المجموعة في خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech)، حيث حققت «زين» نموا قويا على مستوى الإيرادات، وقاعدة العملاء، وحجم المعاملات، وذلك عبر أسواق الكويت، السعودية، العراق، الأردن، البحرين، ومؤخرا السودان، مبينا أن المجموعة حققت نموا في إيرادات التكنولوجيا المالية بنسبة 30% خلال فترة الربع الأول، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 1.7 مليار دولار بنمو 25%.

توحيد كيانات خدمات التكنولوجيا المالية تحت علامة «بيدي»

أطلقت مجموعة زين المحفظة الرقمية المالية بيدي Bede في السودان، لتمكين العملاء من إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية مباشرة عبر هواتفهم النقالة، دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي أو بطاقة مصرفية، وبهذه الخطوة تكون زين أكملت إطلاق خدماتها المالية الرقمية عبر جميع أسواقها التشغيلية، وهو ما يعزز مكانتها كممكن رائد لخدمات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتستهدف «زين» توحيد جميع كياناتها في خدمات التكنولوجيا المالية تحت العلامة التجارية الرئيسية «بيدي»، حيث بدأت فعليا في تغيير العلامة التجارية «بوكي» في الكويت إلى العمل تحت العلامة التجارية «بيدي».

معالجة التحديات السوقية بشكل استباقي

برزت مجموعة زين في مجالات الاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف، كواحدة من المؤسسات القادرة على معالجة التحديات السوقية بشكل استباقي، وتصميم نهج استراتيجي يواكب ديناميكيات الأسواق، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهدا معقدا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك النمو السكاني السريع، والتغيرات المناخية، والتحولات الجيوسياسية.وأظهرت المجموعة مرونة تشغيلية في فترة ازدادت فيها تحديات الهجرات الجماعية، والظواهر المناخية الشديدة، والتنافسية السوقية، وتصاعد المخاطر السيبرانية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد أتاح هذا النهج المرن التعامل مع المشهد التشغيلي المتطور، والتركيز على الفرص، حيث تركز المجموعة على معاجلة قضايا المناخ، التشغيل المسؤول، الاشتمال، وجيل الشباب، من خلال استراتيجيات مصممة خصيصا لتعزيز الخطط التنموية والمساءلة البيئية، ومواءمة أنشطتها مع أهداف واتجاهات الاستدامة.

14.5 % قفزة بقيمة العلامة التجارية إلى 3.5 مليارات دولار

أظهر تقرير حديث لمؤسسة Brand Finance ارتفاع قيمة علامة زين التجارية بنسبة 14.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار، وحافظت على تصنيفها عند المستوى AAA-، وجاء هذا التصنيف مدفوعا بالتطورات الملموسة التي قامت بها مجموعة زين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وسلسلة الاستثمارات التي نفذتها في مشاريع التحديث وترقية الشبكات والابتكارات التكنولوجية.

زين – الكويت».. 58 مليون دولار الأرباح الصافية

حافظت عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، حيث بلغ عدد العملاء 2.6 مليون عميل، وحققت الإيرادات الفصلية لعمليات الشركة زيادة طفيفة خلال هذه الفترة، حيث بلغت 94 مليون دينار (303 ملايين دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 2% لتصل إلى 32 مليون دينار (103 ملايين دولار)، بهامش EBITDA بلغت نسبته 34%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 2% لتصل 18 مليون دينار (58 مليون دولار)، وبلغت إيرادات خدمات البيانات 108 ملايين دولار، تمثل 36% من إجمالي الإيرادات، وحاليا تستعد عمليات زين الكويت لنشر خدمات الجيل 5.5G على شبكتها.السعودية.. 6% نمو الإيرادات إلى 718 مليون دولار

ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين السعودية بنسبة 6% لتصل إلى 718 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 5% لتصل إلى 217 مليون دولار، وهامش الـ EBITDA بلغ 30%، ورفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 40% لتصل إلى 25 مليون دولار، ونمت إيرادات البيانات بنسبة 2%، لتشكل 39% من إجمالي الإيرادات، وارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 3% ليصل إلى 9 ملايين عميل، وتواصل عمليات الشركة تحقيق المزيد من النمو في إيرادات الجيل الخامس (5G) وقطاع الأعمال (B2B).

وحققت الذراع الرقمية للشركة «ياقوت» نموا في الإيرادات بنسبة 1%، كما سجلت منصة «تمام» ذراع التمويل الاستهلاكي المصغر للشركة نموا في الإيرادات بنسبة 31%.العراق.. 73% زيادة بالأرباح الصافية إلى 26 مليون دولار

ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين العراق بنسبة 13% لتصل إلى 286 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 13% لتصل إلى 105 ملايين دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 37%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 73% لتصل إلى نحو 26 مليون دولار، وسجلت قاعدة العملاء نموا بلغت نسبته 11% لتصل إلى 20.7 مليون عميل.

السودان.. علامات تعافي قوية 112% قفزة بالإيرادات إلى 107 ملايين دولار

أظهرت عمليات زين السودان علامات قوية على التعافي والنمو رغم التحديات المستمرة منذ العام الماضي، حيث قفزت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 112% لتصل إلى 107 ملايين دولار، وقفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 423% لتسجل نحو 61 مليون دولار، محققة EBITDA هامشا قويا بلغت نسبته 57%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 138% لتصل إلى 53 مليون دولار، وجاء هذا النمو الاستثنائي نتيجة استعادة 1564 موقعا للشبكة، منها 219 في مناطق شهدت الاستقرار حديثا في الخرطوم، ما أدى إلى تضاعف قاعدة العملاء بنسبة 110% من 5.2 ملايين إلى 11 مليون عميل في الربع الأول من العام الحالي.

الأردن.. 4.1 ملايين عميل و141 مليون دولار الإيرادات

نمت إيرادات زين الأردن الفصلية بنسبة 7% لتصل إلى 141 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بشكل طفيف لتصل إلى 55 مليون دولار، مع تحقيق هامش EBITDA بنسبة 39%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 8% لتسجل نحو 18 مليون دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 10%، تشكل 53% من إجمالي الإيرادات، ويعزى هذا النمو القوي إلى التوسع المستمر في شبكة الجيل الخامس، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 4.1 ملايين عميل.

البحرين..56 مليون دولار الإيرادات بزيادة 8%

ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين بنسبة 8% لتصل إلى نحو 56 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 14 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 26%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10% لتصل إلى 3.1 ملايين دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4% لتشكل 44% من إجمالي إيرادات الشركة.

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