شاهد.. الفنانة إنصاف مدني تثير ضحكات الجمهور بعد مطالبتها البرهان بــ(ختان) النساء المتخصصات في الإساءة على السوشيال ميديا وتهاجم المليشيا: (انعل أبو الدعم السريع وأبو حميدتي وأبو الحرب)

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, تسجيل صوتي من بث مباشر للفنانة الشهيرة إنصاف مدني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت ملكة الدلوكة, عن غضبها الشديد من بعض النساء المتخصصات في الإساءة على السوشيال ميديا.

وأثارت الفنانة الشهيرة بحسب التسجيل المتداول ضحكات الجمهور وذلك بعد مطالبتها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش بتأديب هذا النوع من النساء بالختان.

كما عبرت عن غضبها من قوات الدعم السريع, وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (انعل أبو الدعم السريع وأبو حميدتي وأبو الحرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين