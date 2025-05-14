شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة ومثيرة.. الفنانة توتة عذاب تواصل إثارة الجدل وتظهر في جلسة خاصة وهي تدندن بإحدى أغنياتها وساخرون: (بقيتي توتة عربي عديل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة المعروفة توتة عذاب, حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة وهي تدندن بإحدى أغنياتها في جلسة خاصة.

وأثارت توتة عذاب, الجدل بسبب أزيائها الضيقة والمحذقة التي ظهرت بها, الأمر الذي عرضها لإنتقادات لاذعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن بعض المعلقون أخذوا اتجاه آخر وشبهوها بالفنانة هدى عربي, على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (بقيتي توتة عربي عديل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين