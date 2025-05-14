هزة أرضية قوية في ‎مصر يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المدن المصرية

أفاد مراسل “الشرق” بوقوع هزة أرضية قوية شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الاربعاء 14 مايو. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن حجم الهزة أو الأضرار المحتملة.

وسادت حالة من القلق بين المواطنين الذين شعروا بالاهتزازات في عدة مناطق من القاهرة. ويُنتظر صدور بيان رسمي من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لتوضيح تفاصيل الزلزال.

يوفي السياق ذاته، ذكرت مراسلة “الشرق” أن سكان العاصمة الأردنية عمّان شعروا بوضوح بالهزة الأرضية، كما أبلغ عدد من سكان العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات عن شعورهم باهتزازات مماثلة، ما أثار حالة من القلق والارتباك.

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الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر: لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة الأرضية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قرب كارباثوس ويشعر به سكان 4 دول

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر في الساعة 1:51 فجرًا (بالتوقيت المحلي)، على بُعد 35 كيلومترًا من جزيرة كارباثوس اليونانية. وشعر بالهزة الأرضية سكان عدة دول مجاورة، من بينها تركيا، ومصر، واليونان، وليبيا. ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تتابع السلطات المحلية والمراكز الجيولوجية تطورات الوضع.