محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأحد أصدقائه

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة ، ” الثلاثاء ” ، المواطن صالح بن محمد المري، تقديرًا لمبادرته الإنسانية النبيلة بتبرعه بإحدى كليتيه لأحد أصدقائه في محافظة الأحساء.

وأشاد سموّه بهذا العمل الإنساني الرفيع، الذي يُجسد أسمى معاني الإيثار والتكافل، ويعكس القيم النبيلة التي يتميز بها أبناء الوطن, وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المتبرع والمتبرع له بتمام الصحة والعافية.

من جهته عبّر المري عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على هذا التكريم غير المستغرب من سموّه وحرصه واهتمامه بمثل هذه الأعمال الإنسانية.

جريدة المدينة