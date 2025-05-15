خلال مأمورية بالسعودية والكويت.. الداخلية تستخرج أكثر من 8 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين بالخارج

اضطلع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد عدة مأموريات من القطاع لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولتي (الكويت – المملكة العربية السعودية بمدينتي “الرياض، جدة”) لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم تلبيةً لطلباتهم المقدمة في هذا الصدد وذلك اعتبارا من يوم 29/4/2025 ولمدة 10 أيام.

وأسفرت جهود تلك المأموريات عن استخراج 1377 بطاقة إكسبريس، و6834 بطاقة عادية، بإجمالي 8211 بطاقة.

استخراج بطاقات للحالات الإنسانية والمرضي

كما تم توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمستشفيات ودور الرعاية والمنازل لـ 11 حالة إنسانية وفقاً لحالاتهم المرضية.

جاءت المأمورية في إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين لاسيما المصريين المقيمين بالخارج، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم مما يسهم في حصولهم على الخدمات الشرطية دون عناء.

بوابة الأهرام