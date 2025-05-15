زمزم: “مراكب النجاة” أنقذت القرى الأكثر فقرًا من كارثة الهجرة غير الشرعية

قال مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بجمهورية مصر، إنّ مبادرة “مراكب النجاة” التي أُطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في توقيت حرج لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن المبادرة استهدفت القرى الأكثر فقرًا والأكثر تصديرًا للشباب المهاجرين إلى بعض الدول الأوروبية، ما كان يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية وأسر هؤلاء الشباب.

مراكب النجاة

وأضاف زمزم في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ غياب التوعية الكافية في هذه المناطق ساهم في تفشي الظاهرة، حيث كان البعض يحقق مكاسب غير مشروعة من وراء تسفير الشباب، في حين كان أبناء القرى يدفعون حياتهم إما غرقًا أو عبر التسلل إلى دول مجاورة بطريقة غير آمنة.

وتابع أنّ الدولة تعاملت مع هذه الأزمة بشكل سريع ومتكامل، من خلال حملات توعوية مباشرة، وتقديم خدمات علاجية وطبية للأسر، والتواصل مع الأطفال والشباب والأهالي لرفع وعيهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات الدولة شاركت في هذا الجهد الوطني.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح أنّ مبادرة “حياة كريمة” لعبت دورًا محوريًا في معالجة جذور الأزمة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية داخل القرى، إلى جانب دعم التعليم الفني والتكنولوجي، لافتًا إلى أن الآلاف من شباب هذه القرى أصبحوا اليوم يدرسون في الجامعات التكنولوجية عبر منح دراسية، ويحصلون على تدريب عملي يؤهلهم لسوق العمل.

وأكد أنّ التحالف الوطني يسعى إلى التدريب التقني والتكنولوجي المتخصص لتأهيل الشباب بمستوى عالٍ يتناسب مع متطلبات السوق الأوروبية، بهدف القضاء على الهجرة غير الشرعية من جذورها، ومنح الشباب فرصًا شرعية وآمنة لبناء مستقبلهم داخل مصر وخارجها.

بوابة الأهرام