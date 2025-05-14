ماذا تعرف عن الفنان الراحل محمد فيصل الجزار؟ درس بالقاهرة وتزوج من شاعرة.. يعشق نادي الهلال وما هي علاقة لقبه بكرة القدم؟

نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, لمحات من السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فيصل الجزار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الشاب كان قد رحل على نحو مفاجئ صباح اليوم الأربعاء, بمدينة القضارف شرقي السودان.

ووفقاً لما نشرت الصفحات فإن الفنان الراحل وُلد في العاصمة السودانية, الخرطوم، وبدأ شغفه بالموسيقى منذ سن الثانية عشرة.

وفي بواكير صباه سافر الراحل إلى القاهرة لدراسة التوزيع الموسيقي وهندسة الصوت، مما ساعده على تطوير أسلوبه الفني. بداية المسيرة الفنية: بدأ الفنان محمد فيصل الجزار, مشواره الفني في عام 1993، وقدم أولى أعماله الغنائية في عام 2000.الأسلوب الفنييُعرف الجزار بأسلوبه الموسيقي الذي يجمع بين الهدوء والرومانسية، مع لمسات من الموسيقى الغربية والهندية، مما أضفى على أعماله طابعًا مميزًا, كما يُظهر اهتمامًا خاصًا بالتفاصيل الموسيقية مثل الهارموني والزخارف الصوتية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن من أشهر أغانيه: “يا غريب”, الله معاك” • “أشوفك” • “أرحل” • “السويتو أنت” • “طار الكلام” • “ناديت عليك” • “كان بدري عليك”.

كما تعاون الفنان الراحل مع عدد من الفنانين السودانيين الشباب مثل طه سليمان، معتز صباحي، وأحمد وحسين الصادق افرح عصام.

الحياة الشخصية: كان متزوج من الشاعرة عهد عبد الله، وقد تعاون معها في عدة أعمال فنية, يُعرف بحبه لنادي الهلال السوداني، ويُقال إن لقبه “الجزار” جاء من أسلوبه القوي في لعب كرة القدم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين