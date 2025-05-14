وصول أول فوج لحجاج السودان الى ميناء جدة الإسلامي

وصل صباح اليوم أول فوج لحجاج السودان للعام 1446 للهجرة القادمين بحراً الى ميناء جدة الإسلامي عبر العبارة واسا، التابعة لشركة كنزي الدولية للبواخر وعلى متنها 1372 حاجا من ولايات كسلا والنيل الأبيض والقضارف ونهر النيل وسط استقبال رسمي بحضور قنصل عام السودان بجدة السفير كمال على عثمان ورئيس مكتب حجاج السودان الإستاذ سامي الرشيد وأعضاء البعثة بالمملكة العربية السعودية ومدير ميناء جدة الأستاذ عطية الزهراني .

وقال الأستاذ سامي الرشيد الامين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في تصريح عقب استقبال الفوج الأول أن الحجاج سيتوجهون لزيارة المدينة المنورة مباشرة، ثم يتم تفويجهم الى مكة المكرمة، مشيراً الى أنهم وصلوا بحالة صحية جيدة، حيث تم الإشراف عليهم والمتابعة من قبل البعثة .

واوضح أنه تمت تكملة إجراءاتهم بميناء جدة الإسلامي بصورة سهلة وسريعة ،معرباً عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لجهودها المبذولة لراحة حجاج السودان وتقديم الخدمات لهم .