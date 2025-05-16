ناس غاوية جلد الذات .. سالي عبد السلام ترد على انتقادات الصلاة بالمكياج

ردت الإعلامية سالي عبد السلام على الانتقادات التى وجهت لها، بسبب نشرها فيديو وهي تقوم بالصلاه مع وضعها مكياج وطلاء اظافر.

وقالت سالي عبد السلام: الناس اللي بتقول بتصلي بالميكاب وبالمانيكير، أنا متوضية قبل وضعهم، وعندي شغل بره،أكيد مش هضيع المغرب بسبب ده، لو العشاء هصليها في البيت وأشيل المناكير والرموش ”.

وتابعت سالي عبد السلام: ده ربنا غفور رحيم، ليه الناس غاوية جلد الذات، كل واحد عايز يقول أنه أحسن من اللي قدامه ويتهمه، لما حد يكون بيعمل حاجة كويسة تلاقي واحدة بتقول لها لا غطي رقبتك الأول، يا جماعة مش كده خلينا نشد بعض على الطاعة”.

وإضافت المذيعة سالي عبد السلام: أه بنصلي بالميكاب، مشوفتش فتوى ثانية ، محدش قالي كده، أنا متوضية قبل ما أحطه وحافظت على وضوئي علشان ألحق المغرب وأخش أصور الشغل”.

صدى البلد