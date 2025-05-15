ترامب: نؤمن بالسلام عبر القوة ونريد أن ننجح بالمفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يؤمن بالسلام عبر القوة، مؤكدا أنه يريد النجاح في المفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام .

وقال ترامب في مؤتمر صحافي من الدوحة، إننا نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، ونحن نخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام، وسنحمي منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب “نحن نؤمن بالسلام عبر القوة ونريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران وأعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق، وهناك تقدم في المسألة وقد وافقت إيران إلى حد بعيد على بنود اتفاق”.

وقال “أمير قطر رجل رائع وقائد كبير ولدينا في هذه المنطقة مواهب قيادية”.

واعتبر ترامب أن إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربه لهم، وقال: “على إيران شكر أمير قطر شكرا عظيما فآخرون يودون أن نوجه ضربه قاسية لإيران على عكس قطر”.

من جهة أخرى، قال ترامب إن” الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحصل بعد رفع العقوبات”.

وفي شأن أوكرانيا، قال ترامب: “نريد أن ننهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسنرى ما يمكن أن يحدث في المفاوضات الجارية”.

وأضاف: “كنت أريد الذهاب إلى تركيا لكن لا أريد أن أستبق الأمور ووزير الخارجية ماركو روبيو هناك لمتابعة المفاوضات وأعتقد أننا سنحقق شيئا بشأن روسيا وأوكرانيا”.

روسيا اليوم